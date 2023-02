Jack Johnson ospite al No Borders Festival 2023

(ANSA) - UDINE, 03 FEB - Jack Johnson, cantautore, surfista e ambientalista americano, è il secondo grande nome del panorama musicale internazionale annunciato per la 28/a edizione del No Borders Music Festival, la storica rassegna di musica senza confini tra Italia, Austria e Slovenia.

L'artista, che suonava la chitarra sulla North Shore di O'ahu, nelle Hawaii, si esibirà sul palco del Festival, ai Laghi di Fusine (Udine), sabato 1 luglio alle 14.

L'artista presenterà i suoi grandi successi, tra cui "Better Together" e "Good People" e il singolo "Sitting, Waiting, Wishing", che valse a Johnson una nomination ai Grammy Award come Best Male Pop Vocal Performance, tratti dagli 8 album pubblicati in studio dal 2001 e i 2 dal vivo che hanno venduto oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo. Inoltre, il cantautore pluri-platino presenterà al pubblico il suo ultimo album Meet The Moonlight, un lavoro incentrato sui temi della complessità della natura umana.

Il suo noto attivismo ambientale, a cui Johnson ha dedicato molteplici iniziative, sposa appieno lo spirito e la filosofia di attenzione e responsabilità nei confronti della natura del No Borders Music Festival che ha ricevuto la certificazione europea GSTC per il turismo sostenibile.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione, tra gli altri, con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. (ANSA).