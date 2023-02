'Imola Summer sound' a luglio con i big della scena rap

(ANSA) - BOLOGNA, 03 FEB - Artisti della scena rap come Sfera Ebbasta, Shiva e Luche' saranno tra i protagonisti dell'Imola Summer Sound, nuovo festival organizzato da Trident Music in collaborazione con Studio's, che si terrà venerdì 7 luglio all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bologna). La serata sarà all'insegna della musica urban e altri nomi, oltre a quelli già annunciati, andranno a completare la line up. Sfera Ebbasta è l'indiscusso recordman di vendite e ascolti in Italia e, per il secondo anno consecutivo, l'artista più ascoltato in Italia su Spotify; la data del 7 luglio si aggiunge al calendario del suo 'Summer Tour', in cui il trapking farà ascoltare i brani principali del repertorio, da quelli delle origini alle hit più iconiche. Luche', icona dell'urban nazionale, ha consacrato il suo successo nel 2018 con l'album "Potere", certificato doppio disco di platino; in autunno è tornato live con il 'Dvla Tour' nei palasport italiani, incasellando un sold out dopo l'altro. I live sono stati l'occasione per portare dal vivo i brani di 'Dove Volano Le Aquile' (disco di platino), ultimo progetto discografico del rapper, oltre ai suoi più grandi successi. Shiva, giovane rapper milanese, ha attirato i riflettori negli ultimi due anni grazie a collaborazioni con i 'colossi del rap' come Sfera Ebbasta, Capo Plaza e Marracash: il 2021 e il 2022 sono stati densi di soddisfazione grazie alla pubblicazione di hit come "Pensando a lei", "Soldi Puliti", "Non è easy" e dell'album "Milano Demons".

I biglietti per la prima edizione dell'Imola Summer Sound sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

