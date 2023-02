Drusilla Foer e Madame tra ospiti Musart Festival 2023

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - Anche Drusilla Foer e Madame saranno tra i protagonisti del Musart Festival Firenze. Drusilla Foer sarà in scena giovedì 20 luglio sul palco di piazza della Santissima Annunziata, con il suo recital in divenire 'Eleganzissima', un format di culto in continua trasformazione. Madame sarà in concerto lunedì 24 luglio, sempre nella stessa location. Gli spettacoli di Drusilla Foer e Madame vanno ad aggiungersi ai già annunciati live di Roberto Bolle (15 luglio), Paolo Conte (21 luglio) e Stewart Copeland (25 luglio, con il progetto Police Deranged for Orchestra), tutti in piazza della Santissima Annunziata. I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. (ANSA).