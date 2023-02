Bryan Adams non va ai Grammy, ha concerto a Las Vegas

(ANSA) - NEW YORK, 03 FEB - Per la prima volta in circa 25 anni Bryan Adams è candidato ad un Grammy tuttavia decide di non partecipare alla cerimonia di premiazione il prossimo 5 febbraio. Il rocker di origini canadesi ha infatti preferito non deludere i suoi fan e di non cancellare un concerto previsto a Las Vegas lo stesso giorno. Adams è nella lista dei nomi per miglior performance rock con 'So Happy It Hurts'. La sua ultima candidatura risale al 1998 con la canzone 'I Finally Found Someone'. "Il lavoro è lavoro - si legge sul Ny Times che cita lo stesso artista -. Il mio tour dà lavoro a 40 persone, e voglio essere sicuro di dargli da mangiare". Ha aggiunto di essere rimasto sbalordito dalla candidatura, ma non crede di vincere. Dovrà infatti vedersela con Beck e la sua cover 'Old Man' di Neil Young, 'Patient Number 9' di Ozzy Osbourne con Jeff Beck, 'Wild Child' di The Black Keys', 'Broken Horses' di Brandi Carlile, 'Crawl!' di Idles, 'Holiday' di Turnstile. Secondo Adams 'Patient Number 9' sarà il vincitore e sarà reso omaggio a Jeff Beck, scomparso lo scorso anno. Se invece sarà Adams a vincere, interromperà un digiuno che va avanti dal 1992 quando vinse nella categoria miglior canzone per una colonna sonora di un film con '(Everything I Do) I Do It for You', dal film 'Robin Hood: Prince of Thieves' (Robin Hood - Principe dei ladri).

(ANSA).