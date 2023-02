Grammy, Jill Biden tra presentatori cerimonia Oscar musica

(ANSA) - NEW YORK, 02 FEB - Jill Biden sarà tra i presentatori della prossima cerimonia dei Grammy che si svolgerà il prossimo 5 febbraio. Lo ha annunciato la stessa Casa Bianca.

La First Lady degli Stati Uniti si alternerà sul palco della 65/a edizione per i premi che sono considerati gli Oscar della musica con Cardi B, Olivia Rodrigo, Dwayne Johnson, Viola Davis, Billy Crystal, James Corden e Shania Twain.

Non è la prima volta che una First Lady fa la sua apparizione ai Grammy. Nel 2019 ci fu a sorpresa Michelle Obama, la quale l'anno successivo vinse il premio nella categoria 'Best Spoken Word Album' per la versione audiobook del suo libro 'Becoming'.

Nel 1997 fu la volta di Hillary Clinton, premiata nella stessa categoria per il libro 'It Takes a Village'. (ANSA).