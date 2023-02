Gip archivia procedimento a carico della fondatrice di Zed

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Arriva il terzo giudizio a favore per Valeria Arzenton, socia fondatrice del Gruppo Zed, nel lungo contenzioso legale che vede l'imprenditrice dello spettacolo dal vivo contrapposta a TicketOne. Il gip di Milano, infatti, ha nuovamente disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Arzenton per il reato di diffamazione contestatole dalla multinazionale del ticketing elettronico per le dichiarazioni rese a Striscia la Notizia nell'aprile del 2019.

Dal documento, che mette fine alla vicenda giudiziaria penale, "si rileva ancora una volta la correttezza dell'operato del Gruppo Zed e della Arzenton in particolare, i quali - si legge nella nota di Zed - si riservano di avviare azioni per il risarcimento dei gravi danni economici e morali subiti nel corso di questi anni a causa delle condotte poste in essere dalla multinazionale".

"Non mi arrendo - ha dichiarato Valeria Arzenton, annunciando nuove azioni legali - andrò avanti finché non avrò ottenuto piena giustizia". (ANSA).