Beyoncé annuncia tour mondiale, banco di prova per Ticketmaster

(ANSA) - NEW YORK, 02 FEB - Beyoncé ha annunciato il primo solo tour mondiale in sei anni e gli occhi sono tutti puntati su Ticketmaster. Si tratta del primo test importante dopo il collasso lo scorso novembre della piattaforma specializzata nella vendita e distribuzione di biglietti per eventi a causa della massiccia richiesta per il tour di Taylor Swift.

Con un post su Instagram Queen Bey ha annunciato che da maggio a settembre il suo 'Renaissance World Tour 2023' la porterà in giro per il mondo, oltre a numerose tappe begli Stati Uniti, e considerato che si tratta del primo tour in diversi anni è prevista una forte richiesta di biglietti.

Secondo quanto scrive Hollywood Reporter, per evitare una seconda debacle Ticketmaster ha fatto sapere che, se la domanda sarà superiore all'offerta, si userà una sorta di lotteria per distribuire un codice di accesso ad utenti registrati. Tuttavia il codice non garantisce un biglietto, ma solo la possibilità di essere messi in lista d'attesa.

Dopo la frustrazione e la rabbia per non essere riusciti ad acquistare un biglietto per una delle date del tour 'Eras' di Swift, un gruppo di fan ha deciso di fare causa a Ticketmaster, accusandola di aver 'intenzionalmente e volutamente' consentito a speculatori e accattoni di accaparrarsi i biglietti, molti dei quali sono stati messi subito di nuovo in vendita ad un prezzo anche tre volte superiore. (ANSA).