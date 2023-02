Lazza per la prima volta all'Arena di Verona

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - In attesa di vederlo fra gli artisti in gara al Festival di Sanremo con il brano Cenere, Lazza annuncia una nuova speciale data del Lazza Ouver-Tour, in programma il 25 aprile all'Arena di Verona.

Il tempio italiano della musica nel mondo inaugura la sua stagione di concerti aprendo per la prima volta le porte all'artista dei record, per uno show che va ad aggiungersi alle date già annunciate del tour, andate tutte sold out, sulla scia del successo di Sirio, quattro volte Disco di Platino e album più venduto dell'anno secondo dati FIMI, e il più ascoltato in Italia nel 2022 su Spotify.

Queste le date del tour: 19 aprile Roma, 22 aprile Milano, 25 aprile Verona, 27 aprile Torino, 29 e 30 aprile Milano, 3 maggio Napoli, 6 maggio Bologna. (ANSA).