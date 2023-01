Ad Alba sul palco di Collisioni anche Shiva

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Dopo l'annuncio di Sfera Ebbasta a Collisioni per la sua unica data in Piemonte, il festival agrirock svela un altro protagonista della Giornata Giovani 2023, un appuntamento ormai ricorrente dell'estate albese realizzato in collaborazione con Banca D'Alba e il Comune di Alba. A calcare il palco della giornata giovani di Collisioni, oltre a Sfera, sarà l'attesissimo Shiva, milanese classe 1999 arrivato all'attenzione del grande pubblico nell'estate del 2021 grazie alla pubblicazione dell'album La Dolce Vita.

La formula della Giornata Giovani consentirà come sempre al pubblico di assistere a più concerti con il medesimo biglietto, in una maratona non stop di musica. I possessori del biglietto di Sfera potranno assistere anche al concerto di Shiva e degli altri ospiti che verranno annunciati nei prossimi mesi.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone e sugli altri circuiti autorizzati al prezzo di euro 39.80 comprensivo di prevendita dei gestori. (ANSA).