Pausini triplica Venezia e raddoppia a Siviglia

Si aggiunge il terzo appuntamento di Laura Pausini a Venezia in Piazza San Marco: domenica 2 luglio e una seconda data a Siviglia in Plaza de España: sabato 22 luglio. Altri due grandi appuntamenti nella due piazze storiche, con l'artista reduce dalle due nomination ai Premio Lo Nuestro nelle categorie "Artista Pop femminile dell'anno" e "Canzone dell'anno (pop/ballad)" per il brano "Scatola/Caja".

Laura Pausini anteprima world tour 30 giugno 2023 - Venezia @ Piazza San Marco 1 luglio 2023 - Venezia @ Piazza San Marco 2 luglio 2023 - Venezia @ Piazza San Marco 21 luglio 2023 - Siviglia @ Plaza De España 22 luglio 2023 - Siviglia @ Plaza De España (ANSA).