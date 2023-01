Ornella Vanoni, non andrei in gara a Sanremo, mi viene l'ansia

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Seguirò Gino Paoli, siamo rimasti molto legati. Guarderò il Festival con grande gioia". Ospite di Non Stop news su RTL 102.5, Ornella Vanoni parla di Sanremo. "Io in gara no. Mi sento male. Non intendo più partecipare in gara, se mi vogliono come ospite mi chiameranno. Sono ansiosa, mi viene l'ansia in gara. Mi piace molto Marracash tra i giovani.

Altrimenti duetterei con Damiano dei Maneskin, solo con lui.

Senza gruppo", dice l'artista.

"Le donne hanno sempre avuto spazio a Sanremo. Vedi la Zanicchi che l'ha vinto più volte. So che Amadeus ha rifiutato cantanti che hanno sempre fatto il Festival, ci saranno più uomini perché ha ascoltato i pezzi e gli son piaciuti più quelli degli uomini, ma non c'è mai stata una discriminante per le donne a Sanremo", sottolinea Vanoni. "Il Festival ora è diventato più giocoso, una volta era in bianco e nero e c'era Nilla Pizzi. Ora ci sono incontri, interviste, le vallette sono bellissime donne, la moda: tante cose che prime non c'erano".

(ANSA).