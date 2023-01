"Lakota Blues", nuovo album di Antonio Onorato omaggia Clapton

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Otto tracce di sonorità blues e jazz mischiate con quelle dei Nativi Americani. E' il filo conduttore del nuovo album "Lakota Blues" del chitarrista Antonio Onorato, disponibile in cd e su tutte le piattaforme digitali, con un omaggio a Eric Clapton.

"Lakota Blues" è un mix di "chitarre elettriche crunch e distorte, ma anche l'immancabile breath guitar, che rimanda ai suoni ancestrali ed etnici del flauto dei pellerossa" dice il chitarrista e compositore napoletano. "Questo album - spiega Onorato - nasce dalla mia grande passione per il blues e per i Lakota, un grande popolo che fa parte delle tribù americane delle grandi pianure, ma al tempo stesso è un ritorno alle origini perché sono cresciuto musicalmente ascoltando rock e blues. I miei miti, quando ho iniziato a suonare, erano Jimi Hendrix ed Eric Clapton e proprio a quest'ultimo ho dedicato un brano, lo considero il più grande chitarrista di blues e rock di tutti i tempi".

L'album è stato presentato nel corso di un evento, venerdì 27 gennaio presso le Sale di Santa Maria La Nova a Napoli, organizzato con la collaborazione della Città Metropolitana di Napoli, dell'Associazione Culturale Premio Elsa Morante e 3C, il coordinamento dei comunicatori di cultura.

"Antonio Onorato rappresenta un unicum nella produzione musicale italiana, racconta delle storie antichissime e lo fa attraverso la musica e questa sua chitarra particolarissima, non appartiene a un genere, ma è un genere musicale" ha detto nel corso della presentazione la giornalista Tiuna Notarbartolo.

Anche Antonio Parlati, direttore della Rai di Napoli, ha sottolineato: "Antonio Onorato è un grande artista che ha ancora la voglia e il desiderio di sperimentare e di pubblicare dischi, cosa che succede sempre più raramente".

Tra i pochi italiani ad aver tenuto un proprio concerto al Blue Note di New York, tempio storico del jazz internazionale, Onorato ha una carriera artistica trentennale nel mondo della musica. L'utilizzo della breath guitar e il fraseggio jazz "napoletano" lo rendono unico nel panorama musicale mondiale.

Musicista eclettico, ambasciatore della cultura italiana all'estero, spazia dal jazz-rock, alla world music, fino alla composizione per orchestra. (ANSA).