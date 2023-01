Robbie Williams il 28 luglio al Lucca Summer

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - Sarà Robbie Williams il protagonista del secondo grande appuntamento nell'area Mura storiche del Lucca summer festival 2023: il concerto si terrà il 28 luglio. Per la popstar inglese si tratta di un ritorno dopo le partecipazioni del 2015 e del 2017 in cui fece registrare il sold out: in quelle occasioni si era esibita in piazza Napoleone mentre il prossimo 28 Luglio salirà sul palco posizionato di fianco alle Mura di Lucca per proporre uno show che vedrà in scaletta tutte le grandi hits dei suoi primi 25 anni carriera, sulla scia del suo ultimo album XXV.

Uscito nel settembre 2022, l'album XXV segna il fatto che sono passati ormai più di venticinque anni da quando Robbie Williams è passato dalla boy band Take That a una carriera da solista. Da allora, per dare qualche numero, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, tredici album numero uno nel Regno Unito, quattordici singoli numero uno. Il concerto a Lucca sarà l'occasione di riascoltare dal vivo brani come Angels, Feel, Rock DJ, No Regrets, Millennium e molti altri.