Orchestra del Maggio alle Canarie, direttore Ingo Metzmacher

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - L'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, guidata dal maestro Ingo Metzmacher, torna in tour per due nuove tappe internazionali, alle Isole Canarie, rispettivamente a Las Palmas e Tenerife, il 26 e 27 gennaio alle ore 20 per il 39/o Festival Internacional de Mùsica de Canarias.

Il cartellone delle due serate rispecchia in tutto quello del concerto fiorentino del 21 gennaio scorso. In apertura Fidelio, Ouverture op. 72b di Ludwig van Beethoven; segue Fünf Lieder nach Rückert per voce e orchestra di Gustav Mahler, basata sulle liriche di Friedrich Rückert, poeta tardo-romantico che gli fornì ispirazione per i Kindertotenlieder e per i Fünf Lieder nach Rückert per voce e orchestra; nel corso dell'esecuzione, al fianco del maestro Metzmacher, il celebre baritono Thomas Hampson. Chiude il concerto la monumentale Sinfonia n. 9 in do maggiore D. 944, Die Große (La grande) di Franz Schubert, che deve il suo nome non solo all'ampliamento dell'organico orchestrale, ma anche al suo linguaggio già teso verso soluzioni tardo-romantiche.

L'Orchestra del Maggio torna a varcare i confini nazionali dopo l'applauditissimo concerto del 20 luglio 2022 a Marbella diretto da Zubin Mehta, tappa conclusiva della tournée estiva del Maggio. Altre quattro le date da segnare in calendario per le trasferte dell'Orchestra: il 27 febbraio a Udine insieme al maestro Daniele Gatti, il quale poi porterà il Maggio ad Atene l'1 e 2 marzo. Il 24 marzo, con la direzione del direttore emerito a vita Zubin Mehta, è previsto l'ormai tradizionale concerto nel Duomo di Orvieto (Perugia). (ANSA).