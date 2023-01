Madonna, nuova data del tour il 25 novembre 2023 a Milano

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - A grande richiesta Madonna annuncia una nuova data in Italia per il suo The Celebration Tour il 25 novembre 2023 a Milano, Mediolanum Forum, dopo quella del 23 novembre nello stesso luogo.

Prodotto da Live Nation, il tour mondiale che toccherà 35 città prenderà il via in Nord America sabato 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver, con tappe a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles e altre ancora, prima di approdare in Europa dove toccherà 11 città in autunno, tra cui Londra, Barcellona, Parigi e Stoccolma. "The Celebration Tour" si concluderà ad Amsterdam, in Olanda, venerdì 1 dicembre allo Ziggo Dome.

"The Celebration Tour" ci accompagnerà nel viaggio artistico di Madonna attraverso quattro decenni e renderà omaggio alla città di New York, dove la sua carriera musicale è iniziata.

"Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando", ha dichiarato Madonna.

Per "The Celebration Tour" Bob the Drag Queen, alias Caldwell Tidicue, sarà ospite speciale in tutte le date del tour mondiale. (ANSA).