Lo Stato Sociale, esce il nuovo singolo feat. Naska

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Dopo aver annunciato "L'atteso tour di anteprima di un disco bellissimo", Lo Stato Sociale torna oggi in radio e in digitale con il singolo "Che benessere !?" feat. Naska, disponibile al link https://lostatosociale.lnk.to/chebenessere. Ma non solo, è online da una settimana - al link https://lostatosociale.lnk.to/fottutipersempre - anche "Fottuti per sempre" feat. Vasco Brondi.

I due brani rappresentano i diversi mood che hanno caratterizzato il percorso de Lo Stato Sociale fino ad oggi. Da un lato una canzone divertente e scanzonata con un ospite che con la sua attitudine punk arricchisce la leggerezza, in pieno stile regaz, nel raccontare una fotografia satirica della società in cui viviamo. Dall'altro lato un brano più profondo, con la firma di un collega e amico che ha vissuto la trasformazione della musica indipendente italiana dal 2008 ad oggi e che contribuisce a dar vita a un testo che riassume tutto quello che è stato Lo Stato Sociale finora.

"Che benessere!? è l'eredità morale di una vita in vacanza, è il risveglio in hangover dopo la grande festa, è la rassegna stampa dello schifo che ci circonda, è la cinica consapevolezza che ti accoglie al ritorno del viaggio mentale nell'utopia della società perfetta. Ma in fondo è soprattutto una canzone, uno sfogo liberatorio, una medicina per stigmatizzare questo disastro. E vaffanculo. Diego (NASKA ndr) ci ha colpito per la sua attitudine anarchica molto vicina ai nostri esordi, abbiamo pensato fosse perfetto per questo pezzo, infatti gli è piaciuto subito e ha spaccato", spiegano dalla band. "Che Benessere !?" è frutto di una collaborazione tra Fabio Gargiulo (La rappresentante di lista, Motta, Fiorella Mannoia, CIMINI e tanti altri) alla produzione e Andrea "Sollo" Sologni (già produttore di artisti come Gazebo Penguins, Ensi, Gomma e fonico per Salmo, FASK, Calcutta e tanti altri) produzione addizionale, mix e master. "Fottuti per sempre" è invece prodotta da Niccolò Carnesi, in collaborazione con Andrea "Sollo" Sologni, che ha curato anche mix e master.

Il tour, 11 date - di cui 7 già sold out - nei club di tutta Italia, organizzato e prodotto da Antenna Music Factory, partirà il 24 marzo dal The Cage di Livorno. (ANSA).