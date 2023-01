Primo esame autoptico non rivela causa morte Lisa Marie Presley

(ANSA) - NEW YORK, 19 GEN - Un primo esame autoptico non ha rivelato le cause della morte di Lisa Marie Presley, secondo quanto rilancia la Cnn citando il medico legale della contea di Los Angeles. Si dovrà quindi procedere ad ulteriori indagini per stabilire cosa ha provocato l'arresto cardiaco lo scorso 12 gennaio. L'unica figlia di Elvis aveva 54 anni. Intanto a Graceland, la dimora dove il re del Rock & Roll visse con la sua famiglia fino al divorzio da Priscilla nel 1973, ci sarà un funerale pubblico il 22 gennaio e sarà trasmesso in diretta streaming. Lisa Marie sarà sepolta nello steso cimitero di famiglia a Graceland dove si trova il padre e suo figlio Benjamin Keough, morto suicida nel 2020 a 27 anni. (ANSA).