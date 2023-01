Maneskin, tanti vip per il "matrimonio" musicale

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Un altare, quattro panchette, un altare. Non mancano fiori, candelabri e due ali di sedie per gli ospiti, separate da un lungo tappeto rosso, tra specchi, stucchi e un imponente lampadario. A Palazzo Brancaccio è tutto pronto per il "matrimonio" musicale dell'anno, targato Spotify: quello dei Maneskin, che celebrano così l'uscita del nuovo album Rush!.

Per l'inusuale cerimonia sono arrivati, tra gli altri, Baz Luhrmann, Fedez, Manuel Agnelli, Machine Gun Kelly. Hanno presenziato Dybala, Sabrina Impacciatore, Paolo Sorrentino, Fletcher Donohue, Benedetta Porcaroli, Cathy La Torre, Floria Sigismondi. (ANSA).