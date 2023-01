Gloria Estefan in Songwriters Hall of Fame, prima ispanica

(ANSA) - NEW YORK, 19 GEN - Gloria Estefan fa storia diventando la prima donna ispanica ad entrare nella Songwriters Hall of Fame, dedicata ai più importanti autori di canzoni dell'industria musicale statunitense. La cantante di origini cubane, classe '57, ha venduto oltre cento milioni di dischi in tutto il mondo, ha vinto otto Grammy e la sua voce è dietro successi come 'Rhythm is Gonna Get You' e 'Anything for You'.

Consacrati nella Songwriters Hall of Fame anche Snoop Dogg e Sade. Sono in totale sette i cantautori per la classe 2023 che parteciperanno alla cerimonia che si svolgerà il prossimo 15 giugno nella città di New York. (ANSA).