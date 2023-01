I Måneskin, 'il nostro sogno è vincere un Grammy'

(ANSA) - NEW YORK, 18 GEN - I Måneskin hanno un sogno nel cassetto, vincere un Grammy. E' la stessa band italiana a confessarlo in un'intervista a Yahoo! Entertainment, pubblicata in video con un estratto online e intitolata 'Gli dei romani del rock Måneskin sul loro successo sorprendente: 'Un grande dito medio a tutte le cose che ci hanno detto'".

Parlando delle varie fasi della loro carriera e dei loro successi alla vigilia dell'uscita del terzo album 'Rush!', alla fine dell'intervista Damiano confessa che l'obiettivo della band è vincere la famosa statuina considerata l'oscar della musica.

Non è escluso che potrebbe accadere il mese prossimo, il 5 febbraio, quando da Los Angeles saranno annunciati i vincitori della 65/a edizione. I Måneskin sono candidati nella categoria 'Miglior nuovo artista'. In caso di vittoria sarebbero la prima band italiana candidata in una delle categorie principali, le cosiddette 'Big Four', dal 1958, ossia da quando è stata istituita la cerimonia, a raggiungere il traguardo.

Nell'intervista hanno anche detto che il brano 'Kool Kids', nel nuovo album, è 'un enorme dito medio a tutte le cose che ci hanno detto'. Il riferimento è a tutti coloro che li hanno denigrati, nonostante avessero vinto l'Eurovision e in seguito diversi loro brani siano diventati un successo. (ANSA).