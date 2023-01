A Roma Dialoghi Sinfonici con Europa Incanto Orchestra

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Eur Culture per Roma, programma di eventi, cultura e spettacoli ideato e promosso da EUR S.p.A. con la direzione artistica di Oscar Pizzo, torna per la sua seconda stagione con il progetto "Dialoghi Sinfonici", in co-produzione con il Teatro dell'Opera di Roma e sostenuto da Poste Italiane.

L'Europa InCanto Orchestra, una delle più importanti orchestre giovanili italiane, diretta dal maestro Germano Neri domenica 22 gennaio 2023 alle ore 11.00 salirà sul palco dell'Auditorium della Nuvola di Fuksas con un programma dedicato alle "Ouverture a... Mozart, Rossini e Verdi", che proporrà all'ascolto e all'interazione del pubblico Le Nozze di Figaro e Il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, Il barbiere di Siviglia e La gazza Ladra di Gioachino Rossini, il Preludio da La traviata e il Nabucco di Giuseppe Verdi, per far conoscere i grandi compositori attraverso la spiegazione delle ragioni storiche e culturali che si celano dietro le ouverture delle loro opere. Un'innovativa esperienza d'ascolto che fornirà al pubblico nuovi strumenti interpretativi. (ANSA).