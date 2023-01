Santa Cecilia, a un compositore italiano il premio Berio

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Enrico Scaccaglia, giovane musicista di Parma, ha vinto la seconda edizione del Concorso Internazionale di Composizione Luciano Berio, organizzato e promosso dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in collaborazione con il Centro Studi Luciano Berio, l'Orchestra Filarmonica della Scala, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il Teatro Carlo Felice, la Universal Edition (UE) e con il supporto della SIAE e della Fondazione Boris Christoff. La giuria internazionale, presieduta da Antonio Pappano, Direttore Musicale dell'Accademia Nazionale, e formata dai compositori Luca Francesconi (Italia), Tania León (Stati Uniti), Michael Jarrell (Svizzera) e Hilda Paredes (Messico/UK), ha scelto le sue due partiture, per orchestra sinfonica e per quartetto d' archi, tra quelle dei 25 finalisti.

"È una grande gioia e un onore aver ricevuto un premio così prestigioso - ha detto il vincitore, che nasce come chitarrista elettrico e si è avvicinato progressivamente alla composizione -. La figura di Luciano Berio è stata e continua ad essere per me una fonte d'ispirazione. Il mio avvicinamento alla ‛Nuova Musica' lo devo proprio all'incontro con l'opera del Maestro Berio". La giuria ha, inoltre, assegnato due menzioni d'onore, all'italiana Annachiara Gedda e a Chia-Ying Lin (Taiwan). A Enrico Scaccaglia, classe 1989, verrà assegnata una commissione del valore di ventimila euro per la composizione di un brano originale per orchestra sinfonica che verrà eseguito in prima mondiale nella Stagione Sinfonica 2024-2025 di Santa Cecilia. Il brano del vincitore del Concorso verrà pubblicato dalla Universal Edition (UE) e sarà inserito nella programmazione delle altre orchestre partner. Il premio, riservato a concorrenti fino a 40 anni, aveva avuto 134 candidature, 44 di compositori italiani e 90 da tutto il mondo. Italiano era anche il compositore più giovane, di appena 13 anni. Le donne in gara 25, nove più della prima edizione. (ANSA).