Maneskin, il 19 evento a Roma per 'matrimonio' della band

Matrimonio in vista per i Maneskin. La band, che venerdì esce con il nuovo disco Rush!, ha deciso di presentare il nuovo lavoro con un evento esclusivo, targato Spotify, riservato a pochi fortunati giovedì 19 gennaio. "Spotify is honoured to announce that Maneskin will get married in a Rush", hanno postato, "invitando" così tutti i fan alle nozze musicali dell'anno. Dopo il video postato sui profili della band nei giorni scorsi, nel quale Thomas suonava una marcia nuziale sui tetti di Roma, erano iniziate le illazioni su cosa avessero in cantiere i quattro ragazzi. Il tutto sarà svelato giovedì sera, a palazzo Brancaccio, sede prediletta di tanti sposi.