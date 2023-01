Shakira record con brano 'vendetta', la replica di Piqué

Con quasi 14,4 milioni di stream su Spotify in un giorno "BZRP Music Session #53" di Shakira e Bizarrap è già record e al successo hanno forse contribuito anche i riferimenti diretti all'ex marito che la cantante ha inserito nel testo tanto da far ribattezzare la canzone "revenge song". "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio..." canta Shakira, 45 anni, nel testo riferendosi, senza nominarlo direttamente, a Gerard Piqué che le ha preferito Clara Chia Marti, 24 anni. "Pensavi di avermi ferito e mi hai reso più dura, le donne non piangono più, le donne fatturano", dice un altro verso della canzone e la risposta del pubblico sembra darle ragione. Alla fine è arrivata la replica di Piqué che, durante una diretta su Twitch per lanciare "Kings League", il suo nuovo progetto sportivo che pure sta mietendo successi in Spagna, ha mostrato l'orologio Casio che aveva al polso e ha annunciato: "Casio non sarà Rolex, ma ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con la Kings League" e tra le risate degli altri ospiti ha poi aggiunto: "Questo Casio è per la vita", lanciando a sua volta una frecciata alla sua ex.