Universiadi: i Pinguini Tattici Nucleari a Lake Placid

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Sono la band del momento e saranno loro i protagonisti della Cerimonia di chiusura dei Giochi Mondiali Universitari invernali di Lake Placid 2023, il 22 gennaio. Dopo il discorso del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che riceverà il passaggio di testimone in vista delle Universiadi 2025 di Torino, a far ballare atleti e spettatori saranno I Pinguini Tattici Nucleari, recenti vincitori degli Mtv Europe Music Awards 2022 come miglior artista italiano. Sono loro la scelta del Comitato organizzatore di Torino 2025 per rappresentare "la voglia di futuro di questa rassegna" e, non a caso, una delle canzoni scelte nell'esibizione sarà la loro hit 'Giovani Wannabe'. I Pinguini Tattici Nucleari canteranno dunque per Torino 2025 e si esibiranno per la prima volta negli Stati Uniti, proponendo anche un altro successo dell'ultimo album, 'Zen'. Per loro Pinguini sarà anche una prova generale in attesa del tour degli stadi che li attende nella stagione estiva. Il viaggio verso Torino 2025 comincia dunque a suon di musica in attesa del 28 gennaio 2025 con l'arrivo della bandiera FISU a Torino e la festa nel foyer del Pala Alpitour, il palazzetto che ospiterà la Cerimonia d'apertura dei Giochi. (ANSA).