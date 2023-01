Giorgia, il 17 febbraio esce il nuovo disco di inediti Blu1

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - A sette anni di distanza da "Oronero" (certificato Doppio Platino), Giorgia torna con "Blu1", il nuovo album di inediti prodotto da Big Fish (Microphonica / Columbia Records / Sony Music), in uscita il prossimo 17 febbraio.

Primo tassello di un nuovo percorso creativo dell'artista, "Blu1" sarà disponibile nelle versioni CD standard, VINILE standard, CD autografato e VINILE BLU, oltre che in digitale.

Mentre da oggi, 13 gennaio, è già disponibile in pre-oder sia la versione fisica che digitale.

L'idea della copertina nasce dalla mente visionaria di Maria Grazia Chiuri che, ispirata dalla celebre immagine dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, pone una donna alla ricerca di un centro comune tra cielo e terra, con un abito disegnato appositamente che riproduce le costellazioni.

Il concept è stato poi reso concreto dallo scatto in pellicola di Brigitte Niedermair. "BLU1" racchiude nove canzoni piene delle emozioni più terrene ma anche della magia sospesa del cosmo, e vede tra i suoi autori, oltre alla stessa Giorgia, anche Elisa, Francesca Michielin, Mahmood, Dardust, Jake La Furia, Ghemon, Sissi, Jacopo Ettorre, Alberto Bianco e Francesco Roccati.

"Blu è uno sguardo nel profondo attraverso le emozioni - commenta la cantante -, a volte tiranne, attraverso le paure che spero conducano alla coscienza. Ed è il viaggio dalla ragione verso la misteriosa leggerezza del cielo che ha sempre una risposta, basta alzare il viso". L'album conterrà anche "Parole dette male", il brano con il quale Giorgia tornerà quest'anno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, e "Normale", il singolo apripista di questo nuovo progetto artistico, scritto da Mahmood e Dardust. (ANSA).