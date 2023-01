Meta rimuove da account Cardi B opera artista italiano

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Meta ha rimosso dagli account social della popstar Cardi B un'opera dell'artista italiano AleXsandro Palombo dopo le lettere di diffida inviate dal legale Claudio Volpi per l'uso illecito dell'immagine. L'opera in questione appartiene alla serie "Marge Simpson Style Icon" che l'artista italiano ha realizzato nel 2013, con l'intento di trasformare Marge, madre e casalinga disperata, in un'icona di stile: un lavoro di riflessione - viene spiegato - sull'emancipazione femminile e la parità di genere. Palombo è anche autore dell'opera con Marge Simpson che taglia i suoi iconici capelli, apparsa davanti al consolato iraniano di Milano in sostegno a Mahsa Amini e alle donne iraniane. La foto della popstar americana che interpreta mamma Simpson e l'opera originale di Palombo sono state condivise sulla sua pagina Instagram, che conta 150 milioni di follower, senza mai menzionare né inserire i crediti dell'artista. Palombo ha cosi incaricato l'avvocato Claudio Volpi dello studio Barberi & Volpi di procedere nei confronti della popstar americana e dei suoi più stretti collaboratori per essersi illegittimamente appropriati dell'opera. La rimozione dell'immagine, è "un evento di fondamentale importanza - sottolinea Volpi - nel percorso di tutela giuridica e fattuale delle opere degli autori e degli artisti, le cui creazioni vengono frequentemente utilizzate da parte di soggetti che ritengono di godere di uno stato di impunità in ragione delle loro fama, ricchezza e potere." (ANSA).