Oksana Lyniv dirige Mirandolina al Manzoni di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GEN - Con la rara "Mirandolina" del compositore ceco Bohuslav Martinu, Oksana Lyniv torna sul podio dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna (della quale è direttrice musicale) per l'anteprima di stagione in programma il 14 e 15 gennaio prossimi (ore 20 e ore 16) all'Auditorium Manzoni. Lo spettacolo si avvarrà della "mise en éspace" del regista Gianmaria Aliverta. Mai eseguita a Bologna, "Mirandolina" è un'opera comica con libretto dello stesso Martinu tratto da La locandiera di Carlo Goldoni.

Il soprano ucraino Olga Dyadiv interpreta la locandiera Mirandolina, che riesce a sedurre un cavaliere "dal cuore duro" e ad ammaliare un marchese e un conte, ospiti della sua locanda, pur decidendo infine di sposare l'umile cameriere suo aiutante.

Protagonisti con lei sul palco sono Leonardo Cortellazzi come Fabrizio, cameriere di locanda, Andrea Schifaudo nei panni del Conte d'Albafiorita, Omar Montanari in quelli del Cavaliere di Ripafratta e Simone Alberghini in quelli del Marchese di Forlimpopoli. Completano il cast Giulia Della Peruta come Ortensia, Aloisa Aisemberg nel ruolo di Dejanira e Haruo Kawakami in quello del Servitore del cavaliere. Sono invece chiamati a recitare nell'opera gli attori Alessandro Pasini e Filippo Gonnella.

"È una cosetta leggera e senza complicazioni che pone l'accento sulla cantabilità, una piccola orchestra - scrisse il compositore - Ma poi resta il problema dell'opera contemporanea, ossia la descrizione psicologica; ciò che non è il caso di Mirandolina. Essa è gioiosa dall'inizio alla fine". Martinu non poté assistere alla prima rappresentazione di "Mirandolina", avvenuta a Praga il 17 maggio del 1959, a causa dell'aggravarsi della malattia che lo portò alla morte nell'agosto di quell'anno. Oksana Lyniv ha diretto per la prima volta Mirandolina nel 2014 alla Bayerische Staatsoper di Monaco, mentre per l'Orchestra bolognese si tratta di un ritorno a questa opera, avendola già eseguita nel 2003 al Lugo Opera Festival. Dopo questo concerto-anteprima, Lyniv inaugurerà la stagione del TCBO dirigendo una nuova produzione dell'opera "L'olandese volante" di Richard Wagner dal 28 gennaio all'EuropAuditorium. (ANSA).