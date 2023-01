(ANSA) - NEW YORK, 05 GEN - Dionne Warwick e Dolly Parton in duetto per un gospel. Lo ha detto l'interprete del R&B e soul durante un'apparizione al 'Tamron Hall Show'.

Il singolo 'Peace Like a River' uscirà a fine gennaio ed è stato scritto dalla stessa regina del country. "Sono molto entusiasta - ha detto la Warwick - ho duettato con tanti artisti negli anni ma questo (con la Parton, ndr) sarà davvero speciale.

Le due cantanti combinate hanno vinto in totale 15 Grammy su 67 candidature a quelli che sono definiti gli Oscar della musica.

Inoltre per quattro volte sono state al primo posto della classifica 'Billboard Hot 100'.

Di recente la Cnn ha realizzato un documentario sulla cantante intitolato 'Dionne Warwick: Don't Make Me Over'.