Adele afflitta da sciatica, cammino ancheggiando come una papera

(ANSA) - NEW YORK, 05 GEN - Adele ha un serio problema di sciatica. Lo ha rivelato la stessa artista dopo le preoccupazioni di alcun fan che avevano notato difficoltà nel camminare durante uno dei suoi concerti a Las Vegas. "Devo camminare ancheggiando come una papera - ha spiegato rivolgendosi al pubblico - perché ho una brutta sciatica".

Già nel 2021 aveva detto che per due volte aveva sofferto di ernia del disco. La prima volta quando aveva solo 15 anni e a causa di uno starnuto troppo forte. Poi si è fatta male di nuovo nel gennaio del 2021. "Ho avuto problemi di dolori alla schiena per metà della mia vita - ha detto -: ci sono fasi in cui diventano acuti, di solito quando sono sotto stress e per una cattiva postura". (ANSA).