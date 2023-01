Da Orietta Berti a Mick Jagger, ottantenni ruggenti

Rotolanti, rutilanti, ruggenti. Ottant'anni e non sentirli, è il caso di dirlo se si guarda all'elenco delle personalità che nel 2023 raggiungono questo traguardo. Anno magico decisamente, quel 1943 in piena seconda guerra mondiale, con le loro madri che si sono trascinate il pancione tra le bombe mentre gli eserciti invadevano l'Europa.

Quei ragazzi e quelle ragazze sono ancora sulla cresta, a partire dalle due immarcescibili colonne dei Rolling Stones, ovvero Mick Jagger (che li compie il 26 luglio) e Keith Richards (che lo segue il 18 dicembre). Nonostante la vita burrascosa e l'età, non accennano proprio ad appendere le giacche di paillettes al chiodo, per il 2023 si attende un nuovo album del gruppo, il primo dopo la scomparsa di Charlie Watts, ed anche la ripresa del tour dopo la conclusione a Berlino di quello che celebrato i 60 anni di carriera.

Ma nell'Olimpo della musica c'è anche Roger Waters a raggiungere il traguardo degli 80 anni il 6 settembre, artista che fu non solo tra i fondatori dei Pink Floyd, ma anima e spirito del gruppo che lasciò per intraprendere una straordinaria carriera da solista nel 1985. Waters ha appena pubblicato un album, The lockdown session, e coinvolto i Maneskin in un documentario che sta realizzando sulla vicenda della cantautrice curda incarcerata Nûdem Durak.

C'è la nostra mitica Orietta Berti che compie 80 anni il 1 giugno e magari li festeggerà con una hit estiva di quelle che l'hanno riportata in auge negli ultimi anni, ancora con Achille Lauro e Fedez o chissà chi. Il 20 maggio è l'ottantesimo compleanno di Albano Carrisi, che quest'anno non è in gara al festival di Sanremo ma magari lo vedremo come ospite, visto che Amadeus ha spiegato che gli ospiti italiani avranno più di 70 anni.

Tra gli over c'è un posto d'onore di sicuro anche per Roberto Vecchioni, che gli 80 anni li compie il 25 giugno e Toto Cutugno, ottantenne dal 7 luglio. Ottant'anni nel 2023 anche per un altro mito musicale, anche se di tutt'altro genere, come Joni Mitchell, vero nome Roberta Joan Anderson, nata il 7 novembre del 1943 a Ford Macleod, in Canada. Insomma una generazione magica a cui apparteneva anche Jim Morrison, che ne avrebbe compiuti 80 l'8 dicembre.