Opera Roma: brindisi al 2023 con ultima recita Don Chisciotte

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Un brindisi con gli spettatori per augurare un buon 2023. Così il 31 dicembre l' Opera di Roma saluterà l' arrivo del nuovo anno al termine dell' ultima recita dello spettacolo di danza 'Don Chisciotte'' in programma alle 18 al Teatro Costanzi. Sul palco, accanto ai protagonisti della coreografia firmata da Laurent Hilaire, saliranno il sovrintendente Francesco Giambrone e la direttrice del corpo di ballo Eleonora Abbagnato per festeggiare con il pubblico. Il 1 gennaio il Teatro dell' Opera parteciperà a "Roma Capodarte 2023", il programma gratuito di eventi culturali distribuiti in tutta la città promosso dall' assessorato alla Cultura. Domenica il Teatro Costanzi sarà straordinariamente aperto al pubblico per una serie di visite guidate a partire dalle 16 e momenti musicali con bande cittadine itineranti nelle vie intorno a Piazza Beniamino Gigli. (ANSA).