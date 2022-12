Morto Giovanni Pezzoli (Stadio), lunedì i funerali a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 30 DIC - Si svolgeranno Õฬ€ . , nel ' , i funerali di Giovanni Pezzoli, batterista e co-fondatore degli Stadio, morto ieri a Bologna all'età di 70 anni. Lo riporta la pagina Facebook dei 'Friends' dell'artista, un messaggio "per chi volesse partecipare per un ultimo saluto al nostro amato Gio".

Il cordoglio dell'Amministrazione comunale per la scomparsa di Pezzoli, nato a Bologna e componente storico della band "forse più legata alla città da un legame profondo", è stato espresso dal sindaco del Comune e della Città metropolitana di Bologna, Matteo Lepore. "Ricordo il nostro incontro - aggiunge - quando nel gennaio 2017 gli Stadio vennero a ritirare il Nettuno d'Oro, che proponemmo di assegnare loro all'indomani del trionfo a Sanremo nel 2016. In quel momento interpretammo il sentimento di tutta la città e così oggi con quel ricordo voglio salutare Pezzoli". (ANSA).