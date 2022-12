Hit parade, Pinguini Tattici Nucleari si riprendono vetta

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - I Pinguini Tattici Nucleari non solo macinano sold out per i concerti negli stadi della prossima estate ma si riprendono la vetta degli album più venduti della settimana di Natale con Fake News. Sul podio anche Lazza, tra i Big del prossimo festival di Sanremo, con Sirio.

Tanta aria di Natale in classifica con gli inossidabili Michael Bublè, terzo, con Christmas e Mariah Carey, settima, con Merry Christmas. La Carey è anche prima con l'inossidabile All I want for Christmas is you tra i singoli dove ci sono anche al terzo posto Last Christmas degli Wham! e al quarto Jingle Bell Rock di Bobby Helms.

Tornando agli album scende al quarto posto il rapper Shiva con Milano Demons. Quinto (e quarto tra i vinili) Francesco Guccini con Canzoni da Intorto, il lavoro che ha segnato il ritorno del cantautore modenese. Stabile sesto thasup con C@ra++ere S?ec!@le.

Scala due posizioni fino all'ottava piazza il Premio Tenco come miglior album dell'anno Noi, Loro, Gli Altri di Marracash (da 58 settimane in classifica).

Chiudono la top ten Ernia, stabile al 9/o posto con Io non ho paura e decimo Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare.

Tra i vinili in testa The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

(ANSA).