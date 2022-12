'Cantautori su Marte', Niccolò Fabi e la canzone d'autore

(ANSA) - MODENA, 30 DIC - Il cantautore Niccolò Fabi, la musicista Roberta Sammarelli, bassista del gruppo alternative rock Verdena, e la cantautrice elettronica Whitemary, ovvero Biancamaria Scoccia, sono i tre protagonisti dell'edizione 2023 di 'Cantautori su Marte. Incontri senza gravità sulla canzone d'autore': la rassegna, promossa dal Centro musica del Comune di Modena, prende il via il 12 gennaio alla Tenda ospitando l'artista romano, il cui ultimo progetto artistico 'Meno per meno' è stato pubblicato alcuni giorni fa, e prosegue fino a inizio marzo mantenendo invariato il format fatto di incontri di parole e note per approfondire i temi della canzone d'autore. I protagonisti del panorama artistico italiano intervengono dal palco per riflettere sull'attuale situazione musicale anche in relazione alle nuove frontiere digitali costituite dal web e dai social network.

I tre appuntamenti della kermesse, giunta all'ottava edizione, si svolgono di giovedì alle 21 e a ingresso gratuito.

Dopo l'incontro inaugurale con Fabi, che in queste settimane è impegnato nel tour promozionale del nuovo album pubblicato in occasione dei 25 anni di carriera, la Tenda ospita il 2 febbraio Roberta Sammarelli e il 2 marzo Whitemary. "Cantautori su Marte" negli anni scorsi ha accolto, tra gli altri, nomi di spessore artistico e richiamo mediatico come Motta, Cosmo, Willie Peyote, Coma Cose, Vasco Brondi, Paolo Benvegnù, Francesca Michielin.

Nel 2022 è stato il turno di The Zen circus, Emma Nolde e Giovanni Truppi. (ANSA).