Grazia Di Michele, esce il nuovo singolo 'Dall'altra parte'

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Si intitola "Dall'altra parte" il nuovo singolo di Grazia Di Michele, in uscita il 30 dicembre.

Scritto insieme a Mario Rosini, il brano è una riflessione sull'umanità, divisa da situazioni e condizioni diverse, eppure espressione di uno stesso grande cuore. Sono confini e differenze che credevamo superate dalla tecnologia, dal progresso economico, dalla liberalizzazione dei rapporti personali e che invece, mai come in questi anni, fanno sentire tutta la loro inaccettabile presenza: un sistema economico iniquo, guerre, migrazioni, malattie, dittature economiche e religiose alimentano paure, divisioni, creano disparità e diffidenze e rendono sempre più difficile sviluppare l'empatia verso l'altro, sempre più difficile mettersi "dall'altra parte", capire, capirsi.

Grazia Di Michele torna con un brano dal forte impatto lirico e si affida al sound moderno di Matteo Caretto che sostiene la tensione espressiva attraverso la batteria di Daniele Natrella e il sassofono di Fabio Tullio. La copertina vede Grazia ritratta (da Chiara Giuria Cortese) in una stanza realizzata all'interno dell'azienda agricola ed agrituristica Sa Mandra dall'artista contemporaneo Cenzo Cocca: tele, strappi, fili e cuciture, che disegnano un pezzo di mondo chiuso e tuttavia ancora illuminato, ancora accessibile. Per la prima volta Grazia è stata seguita in studio da suo figlio Emanuele Chiappini, tecnico del suono, che ha coadiuvato Caretto nella fase della produzione. (ANSA).