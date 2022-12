'She, elle, lei' "Canto con le donne del mondo"

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Storie di deserti, di genti di luoghi vicini e lontani, danze, speranze, nascite, addii e nuovi inizi.

Un racconto affidato al canto e alla musica di donne di mondi diversi per un concerto dedicato all' universo femminile. ''Sarà una festa in musica, un incontro meraviglioso tra culture'', dice Ginevra Di Marco del concerto ''She, elle, lei - Voci di acqua e di terra, suoni di mare e di sabbia'', che il 29 dicembre a Firenze la vedrà protagonista al Teatro Puccini con le musiciste di Almar'à, l' orchestra di strumentiste arabe e del Mediterraneo, e dell' Orchestra di Piazza Vittorio.

''La cosa bella è che non è una kermesse - spiega all'ANSA la cantante toscana -. Non saremo sul palco a rotazione ma tutte insieme, per un impianto corale delle canzoni. Sono molto felice di condividere la scena con tante donne meravigliose, bravissime, musiciste stupende. Io che mi sono sempre esibita con uomini sto toccando con mano la grazia e la sensibilità femminile alle quali non sono abituata''. Il nuovo progetto è una idea di Toscana Produzione Musica, il nuovo centro di produzione presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Maurizio Busia e Francesco Mariotti. Nato pochi mesi fa, il centro mette insieme organizzatori e addetti del settore della regione per organizzare concerti, offrire residenze artistiche, far dialogare musica e arti dello spettacolo e valorizzare le eccellenze del territorio tenendo lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo. ''Il nostro - spiega Di Marco - è uno dei loro progetti di punta. Quella di Firenze per ora è l' unica data ma speriamo di portare lo spettacolo in altre città italiane ma anche all' estero perchè è un progetto di larghissimo respiro che può andare bene ovunque''. In scena ci saranno una quindicina tra musiciste, musicisti e cantanti.

