Filarmonica di Karkhiv chiuderà l'anno del Verdi Pordenone

(ANSA) - PORDENONE, 28 DIC - Sarà la Karkhiv Philarmonic Orchestra, la prestigiosa formazione ucraina fondata nel 1932 e forte di un organico di oltre 100 elementi, la protagonista del concerto di San Silvestro al Teatro Verdi di Pordenone nell'ambito di un ideale ponte con l'Ucraina. A guidarla sarà il maestro Yuriy Yanko, direttore artistico e musicale dell'Ensemble, un nome noto a livello internazionale. "Siamo grati a Pordenone per l'ospitalità e l'organizzazione - ha dichiarato stamani nel corso di un incontro stampa - suonare in Italia è sempre un grande regalo, è il Paese della musica e della cultura: nel corso di questa guerra che non comprendiamo e non riusciamo a spiegarci sono venuto più volte a suonare qui.

Siamo grati per l'amore che ci dimostrano popolo e governo italiano". Il direttore ha ricordato che non è stato facile allestire il concerto: "Abbiamo dovuto fare le prove nei momenti liberi dai bombardamenti, a Kharkiv e in alcune città vicine che avevano una situazione più tranquilla, come Poltava. La cultura e la musica sono contesti che il governo ucraino cerca di tutelare come puo', e c'è molta solidarietà adesso fra le istituzioni e le realtà del Paese - ha spiegato ancora Yuriy Yanko - Abbiamo chiuso le prove a Leopoli e varcato il confine, con un'Orchestra monca di qualche musicista: il primo fagotto, per esempio, si trova adesso al fronte, sta combattendo per la nostra libertà. È complicato anche al Conservatorio, e all'Università dove i corsi si possono svolgere solo online, adesso". "Ma teniamo moltissimo ai concerti che riusciamo a portare in giro per l'Europa - ha concluso Yanko -: suonare con la nostra orchestra significa promuovere i valori della pace e testimoniare quello che sta accadendo in Ucraina". (ANSA).