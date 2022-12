Hauser, ''Musica e amore, il violoncello è la mia voce''

(ANSA) - PRAGA, 27 DIC - Un po' Romeo, un po' Casanova per dare musica e amore con il suo violoncello. Si racconta così Hauser, artista croato per la prima volta in scena da solo nel giro del mondo di un anno con i successi del suo ultimo disco ''The player''. La prima tappa dello spettacolo lo ha visto trionfare a Praga davanti agli oltre novemila spettatori nel grande centro congressi della città. Con lui in scena per il 'Rebel with a cello tour' - che sarà in Italia in ottobre per quattro date a Milano, Roma Firenze e Jesolo - una solida squadra di venti musicisti tra sezione archi tutta al femminile, ottoni, band e due percussionisti. Stjepan Hauser affronta questa sua avventura solista dopo gli esordi nella classica e l' incontro con Rostropovic e gli ultimi dieci anni trascorsi a esibirsi come 2Cellos con il collega sloveno Luka Sulic in oltre 40 paesi e in Vaticano. ''E' un nuovo capitolo, una nuova era - ha detto all' ANSA - . E' molto eccitante. Sono curioso di vedere la reazione del pubblico ma sono certo che piacerà molto e farà divertire''.

Lo show è un viaggio di due ore tra colonne sonore epiche come Il Padrino, il Gladiatore, Titanic e Il trono di Spade, brani immortali del calibro di Caruso e Libertango, e una seconda parte trascinante in salsa latina spaziando da Jennifer Lopez, Ricky Martin, Gloria Estefan, Gypsy King, la Isla Bonita di Madonna e Waka Waka di Shakira fino all' italianissima Nel Blu dipinto di Blu e, nel bis, Bella Ciao in chiave balcanica. ''Adoro la musica latina, piena di ritmo, passione, energia. Amo le canzoni popolari e le reinterpreto a modo mio'' spiega il musicista. E' un concerto pop di facile presa senza cantanti sul palco. ''Il violoncello è la mia voce'', sottolinea Hauser che per tutto il tempo schiaccia il tasto del fascino lanciando dal palco sguardi malandrini nei passaggi più struggenti flirtando con le fan. Un artista playboy che sa anche prendersi in giro quando alle prese con ''I pirati dei Caraibi'' dallo schermo alle sue spalle il video in sincrono che negli altri brani crea disturbo qui lo mostra nei panni di Jonny Depp-Jack Sparrow con un azzeccato effetto comico. (ANSA).