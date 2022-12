Fabio Rovazzi, il 1 gennaio torna con un nuovo singolo

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Fabio Rovazzi torna il 1 gennaio in radio con un nuovo singolo dal titolo "Niente è per sempre". Il brano sarà poi sulle piattaforme digitali dal 3 gennaio.

Così svelato il motivo delle insolite foto apparse negli ultimi giorni sul suo profilo Instagram, che ritraevano immagini di Al Bano e Romina Power ai tempi di Sanremo e Felicità, della signora in giallo Jessica Fletcher, del giorno del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi, di una vecchia cabina telefonica e di un ipod. Nessuna spiegazione fino all'annuncio di oggi, ovvero di "Niente è per sempre". (ANSA).