Pat Metheny al Lucca Summer con progetto 'Side-Eye'

(ANSA) - LUCCA, 20 DIC - Il grande chitarrista Pat Metheny sarà sul palco del Lucca Summer Festival, in piazza Napoleone, il 17 luglio 2023. Vincitore di 20 Grammy Awards nell'arco della sua carriera, Metheny è capace di spaziare tra i più vari generi musicali e di collaborare con leggende come Ornette Coleman, Herbie Hancock, Milton Nascimento e David Bowie.

Il repertorio di Metheny include composizioni per chitarra solista, piccoli ensemble, strumenti elettrici e acustici, grandi orchestre, pezzi di balletto e anche gli strumenti robotici del suo progetto Orchestrion, sempre eludendo i limiti di qualsiasi genere. Pat Metheny porterà a Lucca un progetto chiamato "Side-Eye" che ha lanciato quest'anno e che coinvolge giovani musicisti di talento.

"Volevo creare un'ambientazione continua per presentare un cast rotante di musicisti emergenti - spiega l'artista - che hanno particolarmente catturato il mio interesse lungo il loro percorso. Dai miei primi giorni a Kansas City in poi, sono stato il beneficiario di così tanti musicisti più anziani che mi hanno fornito una piattaforma per sviluppare le mie cose attraverso il prisma della loro esperienza e le particolari esigenze di ciò che la loro musica implicava. Mi sono sentito come se volessi anche io creare una piattaforma per lavorare specificatamente su alcuni dei musicisti più giovani che mi sono piaciuti recentemente con cui ho sentito una sorta di affinità". (ANSA).