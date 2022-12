Indisposizione per Elisa, rinviati i concerti a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - I concerti di Elisa in programma domani, 21 dicembre e giovedì 22 dicembre sono rinviati "a causa dell'indisposizione che ha colpito l'artista negli ultimi giorni". Lo rendono noto gli organizzatori. Le nuove date fiorentine del tour An Intimate Night di Elisa, si spiega, "verranno comunicate a breve. I biglietti già acquistati restano validi per gli appuntamenti successivi". (ANSA).