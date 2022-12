Capodanno a Parma con la Filarmonica Toscanini

(ANSA) - PARMA, 20 DIC - Cinque compositori legati in maniera indissolubile alla grande storia del teatro musicale inglese e americano del Novecento come Bernstein, Gershwin, Porter, Kern e Berlin sono stati scelti dalla Filarmonica Toscanini per brindare al nuovo anno. Dopo il successo delle passate edizioni, l'orchestra parmigiana ritorna con l'ormai tradizionale Concerto di Capodanno all'Auditorium Paganini, domenica 1 gennaio alle 12 con i grandi successi del musical internazionale diretti da Timothy Brock.

Con La Toscanini ci sarà un quartetto vocale del West-End di Londra, composto dai soprani Katie Brayben e Celinde Schoenmaker, dal tenore Rob Houchen e dal baritono Adrian Der Gregorian per un viaggio attraverso le pagine più celebri della storia del Musical. Apriranno il concerto le danze sinfoniche da West Side Story di Leonard Bernstein, sorta di Romeo e Giulietta all'american, seguite da celebri brani di George Gerswhin su versi del fratello Ira. Da Fashinating Rhythm a The Man I Love e I Got Rhythm.

A contrappuntare questo excursus nel repertorio dei fratelli Gershwin, altri celebri brani jazz che si legano al musical di Broadway e alle esperienze hollywoodiane dei loro autori. Di Cole Porter verranno eseguite Night and Day, I've Got You Under My Skin, What Is This Thing Called Love?, I Get A Kick Out Of You. Di Jerome Kern, The Way You Look Tonight e di Irving Berlin, Puttin' on The Ritz, Heat Wave, Let's Face The Music And Dance. Al concerto seguirà l'altrettanto tradizionale pranzo nella Sala Gavazzeni del Centro di Produzione Musicale "Arturo Toscanini", lo spazio in cui la Filarmonica prova i suoi concerti. (ANSA).