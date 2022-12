Ben Harper in Italia per 4 date, a Milano con John Butler

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Ben Harper tornerà in Italia il prossimo luglio insieme agli Innocent Criminals per 4 concerti, con debutto al circolo Magnolia di Milano, l'11 luglio, in compagnia di John Butler. Poi tappa a Villafranca (Verona) il 12 e a Sarzana (La Specia) il 16 luglio, mentre la data del 15 è ancora da confermare.

I biglietti per tutti i concerti saranno disponibili dalle 12 di giovedì 22 dicembre su Ticketone (tutte le date), Ticketmaster (Milano e Sarzana) e Vivaticket (Sarzana).

I concerti saranno l'occasione per ascoltare dal vivo i brani di Bloodline Maintenance, l'ultimo album uscito la scorsa estate e recentemente pubblicato anche in una speciale versione in vinile.

Prodotto dallo stesso Harper - vincitore di tre Grammy Awards - insieme al collaboratore di lunga data Sheldon Gomberg, 'Bloodline Maintenance' applica l'inventiva dell'hip hop ai paradigmi classici di soul, blues e jazz. (ANSA).