Ben Harper al Moonland music art performance festival 2023

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Sarà Ben Harper, cantautore americano vincitore di tre Grammy Awards, la prima stella della musica annunciata per l'edizione 2023 di Moonland Music Art Performance Festival, la kermesse musicale che si svolge a luglio a Sarzana (La Spezia). L'artista cinquntatreenne sarà sul palco di Piazza Matteotti il 16 luglio 2023 insieme al suo gruppo Innocent Criminals. Sul palco verranno proposti i brani dell'ultimo album, Bloodline Maintenance, che mescola hippy hop, soul, blues e jazz. L'artista ha prodotto tra gli altri anche Ziggy Marley, Mavis Staples, The Blind Boys of Alabama e molti altri. L'organizzazione del festival è a cura di Bluesin insieme al Comune di Sarzana. Ben Harper è solo il primo nome annunciato della kermesse nata nel 2019 e che ha ospitato già artisti come Manu Chao, Venerus, Vinicio Capossela, Fabri Fibra, Irama e molti altri. (ANSA).