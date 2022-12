Levante, a Sanremo con Vivo, il 17 febbraio il nuovo album

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Cantautrice, quattro album, tre libri, live espressione di potenza ed energia, Levante torna al Festival di Sanremo dopo "Tikibombom" del 2020 (certificata disco di Platino e e per 5 settimane al n.1 dell'airplay).

"Vivo" è il titolo del brano che porterà sul palco dell'Ariston e anticipa la pubblicazione del suo nuovo album di inediti "Opera Futura" in uscita il 17 febbraio per Parlophone/ Warner Music Italy a tre anni di distanza da Magmamemoria (Disco d'Oro).

"Opera Futura è il racconto di un tempo in cui non sono mai stata, di una speranza che mai avrei saputo immaginare ma che sento di voler provare", descrive così Levante il nuovo album.

