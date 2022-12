Ramazzotti, anni '80 bellissimi, oggi più facile fare musica

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Ho vissuto gli anni 80, bellissimi, oggi è diventato più facile fare, è cambiato tutto. Nella musica si arriva facilmente, nel lavoro molto meno. Si cercano lavori dove guadagni di più ma fai meno fatica. I giovani di oggi preferiscono guadagnare coi social, piuttosto che cercare lavoro. Non c'è lavoro e quindi fanno delle cose più facili".

Eros Ramazzotti è tornato in tv e si è raccontato a Mara Venier a Domenica In su Rai1, in un incontro nel quale, oltre a cantare i suoi successi in diretta, l'artista ha incontrato i suoi amici di sempre, ricevuto telefonate e visto video a sorpresa inviati da personaggi noti. "Sono single. Trovare l'amore non è così facile e poi io ho i miei figli, amo loro alla follia - ha detto Ramazzotti -. È un amore diverso, però... è tutto su di loro. Se si incontra l'anima gemella, non si sa, la vita va così... 'Ama' è il mio motto da sempre. Bisogna amare sempre, sotto ogni forma. È un mondo che sta andando lontano dalla concezione dell'amore che è il rispetto per il prossimo e per la natura".

"Non sono ancora abituato, non sono ancora convinto che sono quello che sono - ha proseguito il cantante -. Quando arrivo nei posti e vedo tutto questo amore, mi faccio sempre una domanda… Forse anche per il fatto che io sono sempre con i piedi per terra, io quando esco da qui non sono Eros Ramazzotti, sono Eros, sono una persona normale, non mi porto a casa l'artista".

"La solitudine ci sarà per sempre - ha aggiunto -. Noi siamo nati soli. Io girando il mondo vedo tante persone, faccio concerti con tante persone, poi rimani da solo, in hotel quando arrivi sei solo. Ti devi abituare a questa solitudine, non deve essere una cosa negativa, ma qualcosa che ti dà una forza in più per ricominciare ogni giorno".

In apertura, Ramazzotti ha anche salutato Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri: "È stato un grande, volevo ricordarlo". (ANSA).