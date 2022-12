I Bocelli superstar in America tra Jimmy Fallon e i Simpson

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Sold out al Madison Square Garden, numeri record su TikTok, Andrea, Matteo e Virginia simbolo dell'Italia nel mondo. La famiglia Bocelli si conferma sempre più un simbolo indiscusso dell'Italia nel mondo. Andrea, Matteo e Virginia, in questi giorni in America per la tournée legata al loro album insieme dedicato al Natale, "A Family Christmas", continuano ad inanellare riconoscimenti.

Primi da settimane nelle chart di Billboard Classical e Classical Crossover, in appena dieci giorni la famiglia Bocelli ha ottenuto diversi attestati oltreoceano. In settimana sono stati ospiti di Jimmy Fallon nel suo "Tonight Late Show" dove hanno eseguito il singolo "The Greatest Gift", ma sono stati anche nella "CBS Sunday morning", al "Live with Kelly" e da "Fox and friends", tra gli altri.

In diretta sulla NBC, sono stati protagonisti con Alicia Keys della celebre accensione dell'albero di Natale di NY, evento che dà inizio alle festività natalizie di tutti di Stati Uniti e, insieme alla Fondazione Andrea Bocelli, con una cerimonia pubblica alla quale hanno preso parte migliaia di persone, hanno illuminato l'Empire State Building di bianco e blu.

In questi giorni il tenore è stato anche ricevuto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che su twitter ha condiviso una foto con l'artista e scritto: "Per decenni Andrea Bocelli ha unito le persone di tutto il mondo attraverso il potere della musica, il linguaggio universale della pace". E anche dal mondo Disney è arrivato un omaggio alla Famiglia Bocelli, trasformata in cartoon e inserita all'interno di un cortometraggio animato della Famiglia Simpson, ora disponibile su Disney+. Non solo, nel video le due famiglie duettano sul brano "Feliz Navidad" che è ora disponibile su tutte le piattaforme.

I riconoscimenti arrivano anche dal mondo sia dei live che da quello del digitale. Con un sold out al Madison Square Garden, con oltre 20mila spettatori e 200mila in tutta la tournée, Andrea, Matteo e Virgina Bocelli hanno segnato anche numeri record su TikTok con il loro concerto ad alta quota, tenuto sulla cima del Monte Bianco a 11,371 piedi di altezza. L'evento ha registrato 393mila viewers in streaming con 780mila like in 22 minuti. (ANSA).