Sanremo: Madame, cambia titolo brano Puttana, 'scelta artistica'

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Cambio in corsa per il titolo del brano che Madame presenterà in gara al prossimo Festival di Sanremo (7-11 febbraio). Originariamente era 'Puttana', come confermato nell'intervista che la cantante ha concesso alla 'Lettura' del Corriere della Sera - si legge sul sito del quotidiano - in edicola il 18 dicembre. Ma sul palco della finale di Sanremo Giovani, la sera del 16 dicembre, Madame ha annunciato che la canzone si intitola 'Il bene nel male'. "E' stata una scelta artistica dell'ultimo minuto - spiegano dall'entourage della cantautrice - condivisa con la direzione artistica".

Con il brano, scritto e composto da lei stessa con Bias e Brail, Madame - nata a Vicenza, classe 2022 - torna all'Ariston dopo la partecipazione nel 2021 con 'Voce', canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo. E' la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d'esordio, 'Madame', e per la miglior canzone, sempre 'Voce'. (ANSA).