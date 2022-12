Spira Mirabilis e Le nozze di Figaro in forma di concerto

(ANSA) - FORMIGINE, 16 DIC - Per Spira Mirabilis, quella singolarissima orchestra che fin dalla nascita si esibisce senza direttore, è giunto uno dei momenti di svolta e molto atteso dagli stessi musicisti: dopo tantissimi brani sinfonici per il gruppo è giunto il momento di cimentarsi con l'opera lirica. Il 19 dicembre alle 21, nella loro residenza italiana di Formigine, nel modenese, Spira Mirabilis proporrà una nutrita selezione di pagine da 'Le nozze di Figaro', in attesa di presentare l'opera completa a luglio del 2023. "Fin dalla fondazione, Spira mirabilis ha coltivato un grandissimo desiderio: spiegano gli strumentisti della compagine - mettere in scena 'Le Nozze di Figaro', opera perfetta nata dall'incontro di due genialità affini, Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte. Ora, dopo quindici anni e quasi cento progetti, siamo vicinissimi alla realizzazione di quel desiderio".

I lavori sono già cominciati nella polisportiva formiginese dovo provano. Un gruppo di 45 persone, composto da musicisti provenienti da tutta Europa (molti di scuola abbadiana, a partire del violino di spalla, Lorenza Borrani) e giovani cantanti già professionalmente affermati, è stato invitato per un primo incontro per iniziare lo studio non solo della partitura, ma anche dei rimandi gestuali tra musica e parola e di quel brulichio di storie e relazioni (difficili da raccontare senza perdere il filo!) che si intrecciano tra i risvolti della trama. Come ormai abitudine di Spira Mirabilis per il repertorio settecentesco, i musicisti suoneranno su strumenti dell'epoca di Mozart o loro copie, nella convinzione che il loro suono così speciale, insieme a una lettura del testo storicamente consapevole, possa "spalancare emozioni ulteriori sia per chi suona che per chi ascolta". Una mattinata di lezioni per i bambini delle scuole di Formigine e un'esecuzione di alcuni estratti dell'opera in forma di concerto concluderanno questo primo incontro, gettando le basi comuni per il secondo e più impegnativo appuntamento di luglio. (ANSA).